Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

Американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые в конце декабря поженились, решили расстаться.

Представитель артистки подтвердил эту информацию, отметив, что 26-летняя Сайрус и 29-летний Хемсворт развиваются и меняются "как партнеры и личности", поэтому решили, что разойтись – это лучшее решение. Об этом сообщает DailyMail.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт loveradio.ru

Отметим, что некоторое время назад в сети появились фотографии, на которых Сайрус целуется с женщиной во время отдыха в Италии. Это — 30-летняя блоггер Кейтлин Картер, жена Броди Дженнера — старшего брата моделей Кендалл и Кайли Дженнер.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

В июне 2015 года Майли признавалась в своей бисексуальности, а позже в интервью Сайрус заявила о своей пансексуальности — влечении к людям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная американская певица и актриса Майли Сайрус попала в неприятную ситуацию – на нее набросился фанат. Это произошло, когда она с мужем Лиамом Хемсвортом покидала отель в Барселоне. Парочку окружила толпа поклонников, когда они оба шли к машине. Неизвестный мужчина внезапно схватил певицу за волосы и попытался ее поцеловать.

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