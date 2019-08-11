Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

1.1т Читать материал на украинском

Американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, которые в конце декабря поженились, решили расстаться.

Представитель артистки подтвердил эту информацию, отметив, что 26-летняя Сайрус и 29-летний Хемсворт развиваются и меняются "как партнеры и личности", поэтому решили, что разойтись – это лучшее решение. Об этом сообщает DailyMail.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

loveradio.ru

Новости
Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

Отметим, что некоторое время назад в сети появились фотографии, на которых Сайрус целуется с женщиной во время отдыха в Италии. Это — 30-летняя блоггер Кейтлин Картер, жена Броди Дженнера — старшего брата моделей Кендалл и Кайли Дженнер.

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

dailymail.co.uk

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

dailymail.co.uk

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

dailymail.co.uk

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

dailymail.co.uk

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

dailymail.co.uk

Известная американская певица развелась с мужем из-за девушки: фото "жарких" поцелуев

dailymail.co.uk

В июне 2015 года Майли признавалась в своей бисексуальности, а позже в интервью Сайрус заявила о своей пансексуальности — влечении к людям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная американская певица и актриса Майли Сайрус попала в неприятную ситуацию – на нее набросился фанат. Это произошло, когда она с мужем Лиамом Хемсвортом покидала отель в Барселоне. Парочку окружила толпа поклонников, когда они оба шли к машине. Неизвестный мужчина внезапно схватил певицу за волосы и попытался ее поцеловать.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Майли Сайрус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...