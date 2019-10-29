'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в коротком черном платье, которое оголило ее стройные ноги.
Снимок актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Настасья Самбурская
instagram.com/samburskaya
"Невероятная женщина", "Настасья, ты классная", "Шикарная", "Супер! Секси просто", "Вы просто мечта", "Ну что за прекрасный образ", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.
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