'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в коротком черном платье, которое оголило ее стройные ноги.

Снимок актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настасья Самбурская instagram.com/samburskaya

"Невероятная женщина", "Настасья, ты классная", "Шикарная", "Супер! Секси просто", "Вы просто мечта", "Ну что за прекрасный образ", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.

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