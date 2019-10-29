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29 октября • обновлено в 17:11
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"Невероятная женщина": популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте

3.4т Читать материал на украинском

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в коротком черном платье, которое оголило ее стройные ноги.

Снимок актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

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"Невероятная женщина", "Настасья, ты классная", "Шикарная", "Супер! Секси просто", "Вы просто мечта", "Ну что за прекрасный образ", - пишут в сети.

'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте
'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте
'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте
'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте
'Невероятная женщина': популярная актриса из РФ восхитила сеть глубоким декольте

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская серьезно отравилась средством от простуды, которое купила в аптеке. Врач сказал актрисе, что она напоролась на подделку.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Настасья Самбурская
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