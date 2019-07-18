Популярная актриса из РФ разделась для глянца: горячее фото

Известная российская актриса Светлана Ходченкова появилась на обложке глянцевого журнала обнаженной. Так, она продемонстрировала поклонникам свою роскошную фигуру.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на снимок. Они отметили, что актрисе не стоит появляться в таком виде. Фото Ходченкова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Светлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova

"С, зачем вам это? У вас и так куча поклонников настоящих, а не таких, как у раздетых бездарных девок! Оставайтесь собой", "А зачем разделась, вроде и так хороша", "Фото красивое. Вы на нем супер, но думаю это было лишнее. Вы и так красивы и талантливы", "Идеальная", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда нашумевшего украинского сериала "Школа" Лиза Василенко порадовала поклонников дикими танцами. Актриса под популярные треки, от которых у нее "рвет крышу", танцевала в нижнем белье, засветив грудь на камеру.

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