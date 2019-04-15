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Популярная актриса из РФ обвинила Собчак в мошенничестве

3.1тЧитать материал на украинском

Популярная в России актриса Агата Муцениеце обвинила журналистку Ксению Собчак в мошенничестве. Звезда сериала "Закрытая школа" заявила, что она накручивает просмотры собственного шоу.

Актриса признала, что у Собчак "неплохо получается" вести шоу, но миллионные просмотры выпусков вызывают у нее сомнение, пишет "СтарХит".

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

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"Собчак неистово ворвалась в YouTube. Но, говорят, она накручивает себе просмотры. Выходит, ты обманываешь сам себя", — заявила Муцениеце.

Ранее, редакторы российской телеведущей Ксении Собчак перепутали фото молодого журналиста Леонида Парфенова с фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и пустили снимок в эфир.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из-за программы Собчак возник скандал с балериной Анастасией Волочковой, которая впустила подругу к себе в дом для съемок. Телеведущая исследовала спальню героини, пока та не видела. В результате она наткнулась на интимный предмет, который из-за цензуры не показала в программе.

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Иванов Петр
Иванов Петр
Если судить по статьям в обозе, то хохлы спят и видят только Собчак и Путина.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Популярная в России актриса"???? Кто это вообще? Что за Муцениеце такое?
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