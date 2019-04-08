Попросившая гражданство в России Орейро получила паспорт в Армении

Знаменитая уругвайская актриса и певица, звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро получила паспорт в Республике Армении.

Так, об этом рассказали на официальной фан-странице знаменитости в Instagram. "Получила паспорт любви Республики Армения", — написали под фото.

Наталья Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталья Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталья Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталья Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталья Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Отметим, что поклонники сразу же стали задаваться вопросами "настоящий ли паспорт" и "зачем он нужен Наталье".

"Это настоящий паспорт?", "Она уже давно хочет стать гражданкой РФ", "А зачем?", "Да, зачем? Она все равно жить там не будет", "Это ж прикол, ребята. Там написано "паспорт любви", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая уругвайская актриса и певица, звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро призналась журналистам, что чувствует себя почти русской, и работать с россиянами ей очень комфортно.

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