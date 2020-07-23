Поплавский показал, как зажигает с доярками в родном селе. видео

Ольга Веркалец Люди 13:18, 23.07.2020

Украинский певец, ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский поделился с поклонниками видео, как танцует с доярками на ферме в родном селе.

Ролик 70-летняя звезда опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На нем он выполняет танцевальные движения под популярную песню Dava и Seryoga "Черный бумер" (видео смотрите ниже).

Поплавский пытается следить за современной модой в соцсети, поэтому спросил фанатов, какие тренды ему еще отснять.

"В родном селе Мечиславка (Кировоградская область. – Ред.) на молочно-товарной ферме! Зажигали с доярками Куценко Валей и Белоконь Аней", – написал поющий ректор.

Фанаты засыпали ректора комплиментами и отметили, что видео подняло им настроение.

"Это уже другое дело. С такими девушками Миша лучше выглядит, чем с внучками", "Михаил Михайлович вы молодец! Побольше таких видео! Подняли настроение", "Это что-то нереальное", – написали в комментариях.

скриншот комментариев
Instagram @poplavskiy_michail
скриншот комментариев
Instagram @poplavskiy_michail

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Поплавский принял участие в челлендже #chicabamboni, который запустила группа MOZGI по случаю премьеры новой песни.

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