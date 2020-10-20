Поплавская, Скрябин и Быков: украинские звезды, погибшие в страшных ДТП

Два года назад смерть артистки "Дизель шоу" Марины Поплавской потрясла всю Украину. В годовщину трагического события OBOZREVATEL вспоминает других украинских знаменитостей, которые погибли в ДТП и оставили после себя любимые роли, проекты и безвременную любовь телезрителей.

Марина Поплавская

Смерть Поплавской 20 октября 2018 года стала потрясением для поклонников. Артистка, звезда "Дизель шоу" по праву носила титул "изюминки" программы. Для нее, всю жизнь посвятившей педагогике (женщина более 20 лет преподавала в школе украинский язык и литературу), появление на телевидении было настоящим прорывом. После КВН, где она была ключевой фигурой программы "Девчонки из Житомира", Поплавская попала в "Дизель шоу" и довольно быстро стала любимицей зрителей.

20 октября около 06:43 утра автобус, на котором передвигались актеры "Дизель шоу", попал в автокатастрофу вблизи села Милая. Тогда травмы получили актриса Яна Глущенко, Евгений Сморигин, а Егор Крутоголов сломал ногу. Марина Поплавская ехала на переднем сидении и в фатальной аварии у нее, к сожалению, не было шансов. Артистку похоронили в закрытом гробу, в родном Житомире.

Смерть Поплавской 20 октября 2018 года стала потрясением для поклонников 24 канал

Кузьма Скрябин

Кузьма Скрябин или просто Кузьма, в обычной жизни известный как Андрей Кузьменко, довольно быстро стал культовой фигурой в украинском шоу-бизнесе. Именно с его руки начал карьеру DZIDZIO вместе со своим коллективом. Кроме того, он оказывал всяческую поддержку другим украинским музыкальным коллективам, но самое главное – Кузьму знали как человека, который никогда не подчинялся общепринятым правилам и говорил то, что думает.

1 февраля 2015 года, за день до гибели, Кузьма выпустил новый клип на песню "Дельфины" и отправился на концерт в Кривой Рог. Возвращаясь оттуда по скользкой от дождя дороги, около 7 утра, его автомобиль врезался в молоковоз. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, Андрей Кузьменко скончался спустя несколько часов от полученных травм. Примечательно, что артист так и не дождался помощи спасателей и скорой, что породило множество слухов о "заказной" аварии.

Кузьма Скрябин погиб, возвращаясь из концерта в Кривом Роге 1 февраля 2015 года Lifestyle

Игорь Пелых

Еще задолго до появления шоу "Орел и Решка", а также проекта Дмитрия Комарова "Мир наизнанку", на телеканале ICTV выходил один из первых трэвел-шоу на украинском телевидении "Галопом по Европам", ведущим которого стал и автор программы Игорь Пелых. Телеведущий также основал свою продюсерскую компанию "Рога и Копыта", работал на радио. Кроме того, у него была любимая жена Александра и трое детей: сын Иван и дочери Соломия и Устина.

Жизнь и творчество Игоря прервала жуткая автокатастрофа, произошедшая 8 мая 2009 года на проспекте Победы в Киеве. Honda Accord на полном ходу врезалась в рядом идущий автомобиль, после чего выехала на зеленую полосу, где ударилась о деревья и перевернулась. В салоне иномарки находился и телеведущий Игорь Пелых, который скончался от жутких травм прямо на месте происшествия.

Игорь Пелых погиб в жуткой автокатастрофе, произошедшей 8 мая 2009 года Lichnosti.net

Ольга Бура

Белокурую улыбчивую телеведущую прогноза погоды и программы "Коронное блюдо" сегодня вспомнят немногие. Однако коллеги Ольги и ее супруг – адвокат Сергей Влащенко, ценили ее добрую улыбку и работу в благотворительных проектах. Ольга была восходящей звездой украинского телевидения.

Страшная авария, произошедшая 29 мая 2004 года в 00:55 ночи на трассе Киев – Сумы, оборвала жизнь телеведущей. Ольга Бура, которая неоднократно признавалась в том, что любит быструю езду, погибла именно по этой причине. Водитель автомобиля Lexus на огромной скорости – 200 км/ч врезался в бетонную ограду на Харьковской площади, затем – в клумбу и вылетел на газон. Машина несколько раз перевернулась в воздухе и врезалась в рекламный щит на высоте четырех метров. Ольга в бессознательном состоянии вылетела из машины уже без признаков жизни, а водитель скончался по дороге в больницу.

"Я скоро приеду. Жди…" – было последним СМС, которое отправила Ольга своему супругу.

Телеведущая Ольга Бура погибла 29 мая 2004 года в 00:55 ночи на трассе Киев – Сумы The Place.ru

Анатолий Дяченко

Обаятельного и веселого телеведущего и комика Анатолия Дяченко многие помнят по программе "Золотой гусь". Кроме того, украинский комедиант был известен по ролям в новогодних мюзиклах "Сорочинская ярмарка", "За двумя зайцами" и других.

Телеведущий Анатолий Дяченко ушел из жизни 13-го июля 2005 года в возрасте 46 лет. Авария случилась в получасе езды от его дома, под Вышгородом. Вместе со своим другом, Анатолий возвращался с рыбалки. Вел машину сам Дяченко, который до этого почти сутки не спал. В итоге прямо за рулем у него случился сердечный приступ. Выехав на встречную полосу, джип актера столкнулся с грузовиком. Удар пришелся прямо на водительское место — Анатолий умер мгновенно.

Анатолий Дяченко ушел из жизни 13-го июля 2005 года в возрасте 46 лет LiveJournal

Леонид Быков

"После боя сердце просит музыки вдвойне" - говорил герой Леонида Быкова – капитан Титаренко из знаменитого фильма "В бой идут одни старики". Сердце прославленного актера всегда просило музыки – настолько Быков был влюблен в свою профессию. Актер стал всенародным любимчиком и звездой телеэкранов после фильмов "В бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты", "Максим Перепелица" и другие.

Его гибель потрясла весь Советский союз. Быков трагически погиб, возвращаясь с дачи, возле городка Дымер на трассе Киев-Минск 11 апреля 1979 года. При попытке обгона асфальтоукладочного катка. Стараясь избежать лобового столкновения с едущим навстречу грузовиком, Быков резко вывернул руль своей "Волги" и на полной скорости врезался в каток. Актер скончался на месте.