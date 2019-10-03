Попал на миллионы: в Москве ограбили бизнес-партнера и друга Пугачевой

Бизнес-партнера и друга примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Андрея Илиопуло ограбили в Москве.

Так, мошенники проникли в офис директора ООО "Новард" через окно и прихватили сейф, в котором находилась солидная сумма — миллион рублей и ценные бумаги. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Алла Пугачева и Андрей Илиопуло

Отмечается, что в группу компаний "Новард", которой руководит Илиопуло, входит обувная корпорация "Эконика", с которой Пугачева сотрудничает 22 года. Примадонна рассказывала, что раньше ей не удавались бизнес-проекты, но когда она встретила Андрея — все изменилось.

Алла Пугачева Фото: vk/club_love_alla

К слову, обувь от Аллы Борисовны не из дешевых — на сайте бутика модели от звезды стоят от 7-20 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов стал жертвой грабителей. Он обратился к ворам с просьбой.

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