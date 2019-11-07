"Попахивает изменой": появилось новое видео с полуголыми Асмус и Янковским

В сети появились новые откровенные кадры с российской актрисой Кристиной Асмус. На видео она появилась в купальнике вместе с исполнителем одной из главных ролей в фильме "Текст" Иваном Янковским.

Ролик на своей странице в Instagram опубликовал режиссер Клим Шипенко.

Иван Янковский и Кристина Асмус ВокругТВ

"Слишком Асмус везде оправдывается. Явно попахивает изменой с худышом", "Фильм фильмом, но как они смотрят друг на друга", "Что за негатив вокруг этой сцены? Ребят, если вы не в курсе, они занимались сексом не по-настоящему", "А будет в интернете все 5 дублей постельной сцены?", - комментируют видео в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

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