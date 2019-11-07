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7 ноября • обновлено в 12:22
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"Попахивает изменой": появилось новое видео с полуголыми Асмус и Янковским

1.8т Читать материал на украинском

В сети появились новые откровенные кадры с российской актрисой Кристиной Асмус. На видео она появилась в купальнике вместе с исполнителем одной из главных ролей в фильме "Текст" Иваном Янковским.

Ролик на своей странице в Instagram опубликовал режиссер Клим Шипенко.

Иван Янковский и Кристина Асмус

Иван Янковский и Кристина Асмус

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"Не могли пристроиться": Асмус впервые рассказала, как снимали нашумевшую сцену секса

1-й съемочный день фильма "Текст" на Мальдивах. Вообще, работать на Мальдивах это издевательство) Очень было необычно начинать съемки такого драматичного фильма в раю) Потом были съемки в холодной Москве и Подмосковье. Все мёрзли, мучались, но снимали фильм, который все сейчас смотрят в кинотеатрах!! Мы этому безмерно рады!! @ivanfilippovich @asmuskristina #текст #фильмтекст

Публикация от Klim Shipenko (@klim_shipenko)

"Слишком Асмус везде оправдывается. Явно попахивает изменой с худышом", "Фильм фильмом, но как они смотрят друг на друга", "Что за негатив вокруг этой сцены? Ребят, если вы не в курсе, они занимались сексом не по-настоящему", "А будет в интернете все 5 дублей постельной сцены?", - комментируют видео в сети.

"Попахивает изменой": появилось новое видео с полуголыми Асмус и Янковским
"Попахивает изменой": появилось новое видео с полуголыми Асмус и Янковским
"Попахивает изменой": появилось новое видео с полуголыми Асмус и Янковским
"Попахивает изменой": появилось новое видео с полуголыми Асмус и Янковским

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Персона
Кристина Асмус
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да у Харламова рога как у оленя)))))))
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