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/Люди

"Попа попе рознь": солистка "НеАнгелов" сделала признание о пластических операциях

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская подумывала сделать пластику, но ее муж Эдгар категорически против.

Об этом она рассказала в интервью программы "Ходят слухи", уточнив, что у нее генетическая предрасположенность к правильному закачиванию мышц (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Думала. Я обо всем думала. Я вообще Эдгару говорила. Я думала, что замуж выходила, у меня будет All inclusive (все включено. – Ред. ), а тут ботоксов не допросишься. Он против. Он сказал, что у меня в принципе с этим проблем нет, а у меня проблем таки нет", – отметила Каминская.

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Слава Каминская

Слава Каминская

Скриншот

По словам звезды, у славянских девушек мало предрасположенности к закачиванию мышц в спортзале. Это обычно черта бразильянок.

"У меня хорошо генетически мышцы расположены, чтобы их закачивать. Попа попе рознь. Я видела красивые попы у наших славянских дам", – отметила она.

Слава Каминская

Слава Каминская

Instagram Славы Каминской

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская показала подтянутые ноги и голые ягодицы, чем вызвала бурю эмоций среди поклонников. Она рассказала, что добилась этого, придерживаясь интервального голодания.

Позже Каминская опубликовала видео, на котором показала результаты. По ее словам, из-за голодания у нее пропала грудь, хотя фигура ее абсолютно устраивает.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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