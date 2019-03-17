"Попа, как у Ким": соблазнительное фото Дорофеевой вызвало споры в сети

Популярная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новые снимки, засветив отличную фигуру.

На фото, обнародованных в личном Instagram-аккаунте, артистка позирует на кресле, развернувшись спиной к камере.

"Уже делаем постановку на новую песню "Время и Стекло". Будет жарко", — написала в посте девушка.

Instagram @nadyadorofeeva

Многие подписчики похвали Дорофееву за отличную физическую форму, отметив ее красоту и соблазнительность.

"Ого, нормальная такая постановочка", "Попа, как у Ким", "Очень красивая спина и осанка!" "Спортсменка", "Я одна завидую стулу?" — пишут в сети.

Другие комментаторы раскритиковали певицу, заявив, что вызывающими позами в современном шоубизе никого не удивишь.

"Ну все как всегда в принципе, без ж*пы теперь ни в одном клипе не обходится", "Анорексичка, поправляйся!" "Абрикос как абрикос", — пишут под постом.

Надя Дорофеева Instagram @nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева удивила стильным фото из Нью-Йорка, а также снимками, на которых поклонники углядели признаки пластической операции.

До этого Дорофеева, внезапно изменившая образ, призналась поклонникам, что эксперименты с внешностью заставили ее лечиться.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!