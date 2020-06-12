Каменских раскрыла секретные упражнения на упругие ягодицы

Известная украинская певица Настя Каменских, которая любит радовать фанатов откровенными фотографиями, обнародовала ряд советов для красивой попы.

Базовыми, но очень эффективными, по ее мнению, упражнениями для упругих ягодиц звезда поделилась в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Первое, что Настя советует выполнять во время тренировок, это присед с широким разведением ног.

"Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра", – отметила она.

Instagram Насти Каменских

Также певица советует стать ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице, расставить ноги в стороны, а стопы развернуть наружу, и приседать до того уровня, чтобы бедра были параллельны полу.

"Колени при этом не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы", – рассказала артистка.

Instagram Насти Каменских

Кроме этого, Каменских говорит, что для красивой попы не помешает ягодичный мостик. По ее мнению, это упражнение актуально для тех, кому сложно приседать.

"Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подъеме – напрягайте ягодицы и после – не опускайте таз до конца на пол", – отметила она.

Instagram Насти Каменских

Еще одна полезная, по мнению NK, упражнение – это отведение ног назад с опорой на пол.

"Встаньте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поперек. Поднимите одну ногу, пока ваши бедра не будут параллельны корпусу. На верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движение с другой ногой", – добавила певица.

Instagram Насти Каменских

Настя говорит, что каждое упражнение нужно выполнять 15 раз по три подхода. Она также посоветовала начать заниматься с весом 1 кг, постепенно увеличивая нагрузку.

"Скоро я поделюсь лучшими легкими упражнениями на все тело! Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые!" – анонсировала звезда.

Отметим, что в прошлом году певица NK выпустила клип на песню "Попа, как у Ким", который сразу захватил сеть. Он собрал в YouTube почти 60 миллионов просмотров, а некоторые даже решили покреативить и сняли на него пародию. Мы предлагаем вам посмотреть ролик Насти Каменских, где она в очень пикантных образах.

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