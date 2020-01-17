"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике

Украинская певица Оля Полякова похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике во время отдыха в Мексике.

Пикатными фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

На фото Полякова сфотографирована в ярком желтом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру звезды.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Поклонники не смогли оставить без внимания эффектные снимки Оли. Особое внимание подписчиков привлекли длинные стройные ноги, тонкая талия и упругие ягодицы звезды. В комментариях фанаты засыпали певицу восторженными комментариями.

"Ох уж эти ноги", "Невероятно красивая", "Богиня", "Просто нереальная фигура", "Идеальная женщина", – восхищались поклонники.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами.

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