Главная Новости
17 января • обновлено в 10:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике

604
Читать материал на украинском

Украинская певица Оля Полякова похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике во время отдыха в Мексике.

Пикатными фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Новости
"В надежде на интим": Полякова рассказала о поездках на дачу Януковича

На фото Полякова сфотографирована в ярком желтом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру звезды.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Поклонники не смогли оставить без внимания эффектные снимки Оли. Особое внимание подписчиков привлекли длинные стройные ноги, тонкая талия и упругие ягодицы звезды. В комментариях фанаты засыпали певицу восторженными комментариями.

"Ох уж эти ноги", "Невероятно красивая", "Богиня", "Просто нереальная фигура", "Идеальная женщина", – восхищались поклонники.

"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Этих бл@дей в инете как грязи, новость об очередной жone это актуально)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги