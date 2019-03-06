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Поп-звезда 90-х призналась в грязных фантазиях о Путине: сеть лютует

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Российская певица Алена Апина, которая была популярна в конце 1990-х, неожиданно призналась об эротическом сне с участием президента РФ Владимира Путина.

Об этом она рассказала в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"С эротической точки зрения? Это самый эротический сон для женщин нашей страны. И у меня тоже несколько раз бывало, когда он мне снился вообще в каких-то очень смелых образах. Я не знаю, может быть, когда мне снится Алла Борисовна, я понимаю, что произойдет какая-нибудь… Что-то в этом есть. Она по-разному появляется, какие-то поворотные там… К чему Владимир Владимирович – я так до сих пор и не поняла", – отметила Апина.

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По ее словам, Путин снится ей не так часто. При чем певица не уверена, хорошо это или плохо.

Поп-звезда 90-х призналась в грязных фантазиях о Путине: сеть лютует

"Я думала, что я одна такая. Где-то в интервью сказала это, и пошли комментарии. Боже мой, да это был самый такой богатый куст: "и мне снится, и мне…". Для женщины важно, что самый главный мужчина страны", – добавила она.

В сети высмеяли Апину за эротические фантазии по поводу Путина. Пользователи отметили, что в Кремле решили сделать из президента РФ секс-символ.

"Похоже, наши кремлевские политтехнологи решили таки сделать Путина секс-символом аккурат к моменту, когда он начнет ходить под себя", – пошутил "Проф. Преображенский".

"Какой женщине может нравиться накаченный ботоксом лгун метр с кепкой? Только сумасшедшей или за деньги", "Это же не Алена. Это Володя зачем-то надел рыжий парик", "Операция "Поднять рейтинг любой ценой!" идёт полным ходом видимо", – посмеялись пользователи.

Поп-звезда 90-х призналась в грязных фантазиях о Путине: сеть лютует
Поп-звезда 90-х призналась в грязных фантазиях о Путине: сеть лютует
Поп-звезда 90-х призналась в грязных фантазиях о Путине: сеть лютует
Поп-звезда 90-х призналась в грязных фантазиях о Путине: сеть лютует

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Апина рассказала, что хочет, чтобы Крым был частью РФ, но решить этот вопрос надо "полюбовно".

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Персоны
Алена АпинаВладимир Путин
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Говорова Елена
Говорова Елена
Полный отстой........
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