Pop Smoke умер: 10 малоизвестных фактов о рэпере

19 февраля известного рэпера Pop Smoke застрелили в собственном доме. Ему было 20 лет. Так, двое мужчин ворвались в дом в районе Голливуд-Хиллз и произвели несколько выстрелов.

Никнейм

Pop Smoke — производная от кличек "Pope" ("Папа" — так артиста нарекла его панамская бабушка) и "Smoke Oh Guap" (так его называли друзья на улице).

Хор

Артист сначала пел в церковном хоре а позже играл на перкуссии. С музыкой его познакомила мама.

Кумиры детства

Pop Smoke вырос на классическом рэпе. Его любимые артисты детства — Rick Ross, Meek Mill, 50 Cent, Nas и Jay Z.

Welcome to the Party

Свой главный хит "Welcome to the Party" он написал за 30 минут, лежа в кровати.

Карьера баскетболиста

Изначально Pop Smoke хотел стать баскетболистом и даже приехал поступать в филадельфийскую Rocktop Academy, одну из главных баскетбольных школ Америки. Но проблемы с сердцем заставили его прекратить играть, когда ему было 15.

Криминальное прошлое

Артист с юных лет связан с криминалом. Старшие классы школы он посещал с надетым на ногу полицейским браслетом, фиксирующим перемещение человека.

Drill-авангард

Pop Smoke был представителем субжанра дрилл, зародившегося в Чикаго, но популяризовавшегося в Британии. Сам артист называл себя причастным к ответвлению New York Drill и с 2019 года считался авангардом этого жанра.

Криминальное настоящее

В январе 2020-го артиста обвинили в перевозке краденного "Роллс-Ройса" из Калифонии в Нью-Йорк. Артист был взят под стражу, в ходе дела всплыли его связи с бруклинской бандой "23 G Stone Crips".

"Я артист"

В 2019-м году на фестивале Rolling Loud полиция отменила ряд выступлений, в том числе Pop Smoke. Причина — связь с криминальным миром. Башир тогда заявил: "Я не лидер банды, я не бандит. Я не из этих. Я собака. Гав. Вот и все. Я артист".

