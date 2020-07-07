Пономарев "взорвал" сеть зажигательным хитом "Гарна". Видео

Популярный украинский певец Александр Пономарев презентовал зажигательный хит "Гарна".

Фанаты артиста пришли в восторг от новой композиции. Лирик-видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя (смотрите ролик в конце новости).

Издавна известно, что красота спасет этот мир. Пономарев полностью разделяет эту вдохновляющую мысль. Артист рассказал, что подготовил целых два сюрприза для своих поклонников – премьеру новой песни и яркое Lyric Video, которое содержит изображения почти полторы тысячи поклонниц певца.

Кадр из лирик-видео на песню "Гарна" YouTube-канал Александра Пономарева

"Хочу сказать всем женщинам: что бы ни происходило у вас в жизни, помните, что вы – хорошие, красивые! Своей красотой вы способны править миром, а мы, мужчины, уязвимы от одного вашего взгляда. Приглашаю своих поклонниц: смотрите видео, находите себя, делайте скрин, пишите впечатления и отмечайте меня. Я вас люблю и все – для вас", – рассказал Александр о новой работе.

Помимо этого, Пономарев отметил, что запускает конкурс-флешмоб с очень простыми условиями – он призвал придумать и снять танцевальное движение на песню "Гарна" и отметить его страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok).

Поклонники Пономарева бурно отреагировали на премьеру. Они похвалили артиста за прекрасное исполнение летнего трека и поблагодарили его за хорошее, легкое настроение, которое подарила им новая композиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Пономарев представил свое видение песни "Вовчиця" Олега Винника. Новая версия народного хита привела в восторг поклонников артистов.