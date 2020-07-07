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Пономарев "взорвал" сеть зажигательным хитом "Гарна". Видео

Ева Романова
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Александр Пономарев презентовал новый хит (фото: Пресс-служба)

Александр Пономарев презентовал новый хит (фото: Пресс-служба) .

Популярный украинский певец Александр Пономарев презентовал зажигательный хит "Гарна".

Фанаты артиста пришли в восторг от новой композиции. Лирик-видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя (смотрите ролик в конце новости).

Издавна известно, что красота спасет этот мир. Пономарев полностью разделяет эту вдохновляющую мысль. Артист рассказал, что подготовил целых два сюрприза для своих поклонников – премьеру новой песни и яркое Lyric Video, которое содержит изображения почти полторы тысячи поклонниц певца.

Кадр из лирик-видео на песню "Гарна"

Кадр из лирик-видео на песню "Гарна" YouTube-канал Александра Пономарева

"Хочу сказать всем женщинам: что бы ни происходило у вас в жизни, помните, что вы – хорошие, красивые! Своей красотой вы способны править миром, а мы, мужчины, уязвимы от одного вашего взгляда. Приглашаю своих поклонниц: смотрите видео, находите себя, делайте скрин, пишите впечатления и отмечайте меня. Я вас люблю и все – для вас", – рассказал Александр о новой работе.

Помимо этого, Пономарев отметил, что запускает конкурс-флешмоб с очень простыми условиями – он призвал придумать и снять танцевальное движение на песню "Гарна" и отметить его страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok).

Поклонники Пономарева бурно отреагировали на премьеру. Они похвалили артиста за прекрасное исполнение летнего трека и поблагодарили его за хорошее, легкое настроение, которое подарила им новая композиция.

Пономарев "взорвал" сеть зажигательным хитом "Гарна". Видео

Пономарев "взорвал" сеть зажигательным хитом "Гарна". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Пономарев представил свое видение песни "Вовчиця" Олега Винника. Новая версия народного хита привела в восторг поклонников артистов.

Украинашоу-бизнесАлександр Пономарев
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