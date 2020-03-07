Пономарев спел хит Винника "Вовчиця" и вызвал ажиотаж в сети

Украинский певец Александр Пономарев представил свое видение хита "Вовчиця" Олега Винника.

Презентация композиции состоялась на YouTube-канале Пономарева (смотрите видео в конце новости).

"Такой я увидел "Вовчицю", – прокомментировал Александр.

Александр Пономарев и Олег Винник Instagram @ponomaryovoleksandr

Песня была записана в рамках авторского проекта Пономарева и Винника СО2. Авторы проекта перепевают хиты друг друга, раскрывая новые стороны своей творческой деятельности.

Исполнение знаменитой "Вовчиці" Александром Пономаревым вызвало активное обсуждение в сети. Многие пользователи расхвалили певца за чувственное и непривычное пение хита.

"Очень глубинное и серьезное произведение. Оно заставляет людей задуматься о смысле жизни. О том, что для человека должно быть на первом месте в делах и поступках", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля украинский певец Александр Пономарев выпустил откровенный клип на песню "Щастя неземне".

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