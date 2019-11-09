Пономарев о Революции Достоинства: у меня вопросы без ответа

Народный артист Украины Александр Пономарев выступал на Майдане во время событий Оранжевой революции 2004 года, однако не выходил на сцену Революции Достоинства.

В эфире ObozTV на вопрос, почему, певец ответил: "Не ощутил, или, может, слишком много "дул на холодное". Знаете, когда обжигаешься один раз, потом уже в 100 раз тщательней к этому относишься".

"У меня были вопросы, на которые я не имел ответа, и я до сих пор на них не имею ответа", – заявил Пономарев, однако отказался озвучить данные вопросы.

"После предыдущей революции 2004 года я начал, имея какой-то опыт за плечами, тщательней анализировать, что происходит. Когда мне звонили и приглашали, я не имел ответов", – пояснил он.

Артист уточнил, что ходил на Майдан "когда детей побили", но не как артист на сцену.

На вопрос, вышел бы теперь артист на сцену Майдана, если вернуться в 2004 год, Пономарев ответил: "Да, вышел бы".

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