Главная Новости
9 ноября • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Пономарев о Революции Достоинства: у меня вопросы без ответа

1.3т Читать материал на украинском

Народный артист Украины Александр Пономарев выступал на Майдане во время событий Оранжевой революции 2004 года, однако не выходил на сцену Революции Достоинства.

В эфире ObozTV на вопрос, почему, певец ответил: "Не ощутил, или, может, слишком много "дул на холодное". Знаете, когда обжигаешься один раз, потом уже в 100 раз тщательней к этому относишься".

"У меня были вопросы, на которые я не имел ответа, и я до сих пор на них не имею ответа", – заявил Пономарев, однако отказался озвучить данные вопросы.

"После предыдущей революции 2004 года я начал, имея какой-то опыт за плечами, тщательней анализировать, что происходит. Когда мне звонили и приглашали, я не имел ответов", – пояснил он.

Новости
"Дарю кольца, делаю предложения": Коляденко раскрыл правду об отношениях с Билык

Артист уточнил, что ходил на Майдан "когда детей побили", но не как артист на сцену.

На вопрос, вышел бы теперь артист на сцену Майдана, если вернуться в 2004 год, Пономарев ответил: "Да, вышел бы".

Пономарев о Революции Достоинства: у меня вопросы без ответа

Читайте также на OBOZREVATEL интервью с Александром Пономаревым о шоу-бизнесе, политике и войне в Украине.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням в 15:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Евромайдан
Персона
Александр Пономарев
Место
Украина
Теги
Революция Достоинства Майдан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения