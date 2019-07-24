"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Известная украинская певица Оля Полякова позабавила сеть фото младшей дочери Алисы.

Так, снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них 8-летняя девочка исполняла эффектные трюки верхом на пони.

"По-моему, у меня растет цирковая артистка", — написала Полякова.

Оля Полякова с дочерьми Фото из Instagram

Алиса Полякова Фото из Instagram

Алиса Полякова Фото из Instagram

Алиса Полякова Фото из Instagram

Алиса Полякова Фото из Instagram

Также на последнем кадре, который опубликовала певица, можно увидеть яркий кувырок Алисы в бассейн.

Алиса Полякова Фото из Instagram

Отметим, что поклонники звезды назвали Полякову-младшую талантливым ребенком и засыпали ее восторженными отзывами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старшая дочь Оли Поляковой, 13-летняя Маша пожаловалась на травлю в сети, чем вызвала недоумение пользователей. Звездная мама, в свою очередь, дерзко отшила хейтеров.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!