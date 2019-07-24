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"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

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Известная украинская певица Оля Полякова позабавила сеть фото младшей дочери Алисы.

Так, снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них 8-летняя девочка исполняла эффектные трюки верхом на пони.

"По-моему, у меня растет цирковая артистка", — написала Полякова.

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Оля Полякова с дочерьми

Фото из Instagram

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Алиса Полякова

Фото из Instagram

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Алиса Полякова

Фото из Instagram

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Алиса Полякова

Фото из Instagram

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Алиса Полякова

Фото из Instagram

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Также на последнем кадре, который опубликовала певица, можно увидеть яркий кувырок Алисы в бассейн.

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Алиса Полякова

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники звезды назвали Полякову-младшую талантливым ребенком и засыпали ее восторженными отзывами.

"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери
"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери
"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери
"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери
"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери
"Пони в шоке": Полякова позабавила сеть фото подросшей дочери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старшая дочь Оли Поляковой, 13-летняя Маша пожаловалась на травлю в сети, чем вызвала недоумение пользователей. Звездная мама, в свою очередь, дерзко отшила хейтеров.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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