Поможет с лечением других пациентов: переболевшая коронавирусом звезда "Дом-2" стала донором

Анна Михно Люди 12:08, 9.04.2020

Звезда "Дом-2" и бывшая девушка российского рэпера Гуфа Анастасия Киушкина, которая переболела коронавирусом, стала донором плазмы.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Анастасия Киушкина
kleo.ru

Так, сообщается, что в крови выздоровевших есть антитела, которые могут помочь с лечением других пациентов. Киушкина сдала 650 мл плазмы — этого хватит на двух тяжелобольных. За это девушке даже заплатили 4800 рублей.

Анастасия Киушкина
kleo.ru

"Восстанавливаться буду две недели, после снова буду готова к донорству. И точно сделаю это снова", поделилась своими планами Анастасия.

Анастасия Киушкина и Гуф
vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты.

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Шоу Люди

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