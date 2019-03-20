Помощницу умершей Началовой начали травить в сети: в чем причина

Пресс-секретаря певицы Юлии Началовой, которая на днях скончалась в Москве, Анну Исаеву начали травить в сети. Так, поклонники артистки обвиняют ее во лжи и в том, что она скрывала информацию о состоянии здоровья своей начальницы.

По словам концертного директора Началовой Константина Сергеева, пресс-секретарь действовала исключительно по инструкции артистки, пишет "МК".

instagram.com/julianachalov

"Это воля Юлии была выложить фото, что она находится в Риме", – сказал Сергеев.

По его словам, сейчас Исаева вынуждена противостоять огромному потоку критики от пользователей сети, которые обвиняют ее во лжи.

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