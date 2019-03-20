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Помощницу умершей Началовой начали травить в сети: в чем причина

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Пресс-секретаря певицы Юлии Началовой, которая на днях скончалась в Москве, Анну Исаеву начали травить в сети. Так, поклонники артистки обвиняют ее во лжи и в том, что она скрывала информацию о состоянии здоровья своей начальницы.

По словам концертного директора Началовой Константина Сергеева, пресс-секретарь действовала исключительно по инструкции артистки, пишет "МК".

Помощницу умершей Началовой начали травить в сети: в чем причина

instagram.com/julianachalov

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"Это воля Юлии была выложить фото, что она находится в Риме", – сказал Сергеев.

По его словам, сейчас Исаева вынуждена противостоять огромному потоку критики от пользователей сети, которые обвиняют ее во лжи.

Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня - это эмоции , вкуснейшая 🥘 еда , мода , архитектура , фонтаны , испанская лестница , Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал " Мертвые души " кофе ☕️и Джелатто 🍦🍦🍮, сладкий итальянский язык , люди , жесты , спагетти 🍝 и конечно же ощущение праздника 🤗 ) Где вы любите бывать ??? И что для вас этот город или страна ?? 🌈💫🌎#б#юлияначалова #италия #Рим #fashion #worldwide_moods Отдельное Спасибо @fulondflow 🙏🙏❤️

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

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Персона
Юлия Началова
Место
РоссияМосква
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