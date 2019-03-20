Помощницу умершей Началовой начали травить в сети: в чем причина

Пресс-секретаря певицы Юлии Началовой, которая на днях скончалась в Москве, Анну Исаеву начали травить в сети. Так, поклонники артистки обвиняют ее во лжи и в том, что она скрывала информацию о состоянии здоровья своей начальницы.
По словам концертного директора Началовой Константина Сергеева, пресс-секретарь действовала исключительно по инструкции артистки, пишет "МК".
instagram.com/julianachalov
"Это воля Юлии была выложить фото, что она находится в Риме", – сказал Сергеев.
По его словам, сейчас Исаева вынуждена противостоять огромному потоку критики от пользователей сети, которые обвиняют ее во лжи.
Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня - это эмоции , вкуснейшая 🥘 еда , мода , архитектура , фонтаны , испанская лестница , Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал " Мертвые души " кофе ☕️и Джелатто 🍦🍦🍮, сладкий итальянский язык , люди , жесты , спагетти 🍝 и конечно же ощущение праздника 🤗 ) Где вы любите бывать ??? И что для вас этот город или страна ?? 🌈💫🌎#б#юлияначалова #италия #Рим #fashion #worldwide_moods Отдельное Спасибо @fulondflow 🙏🙏❤️
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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