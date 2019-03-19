Помощница Началовой рассказала о последних словах певицы

Помощница российской артистки Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, каким был ее последний разговор с певицей перед трагической гибелью.
В эфире телеканала "Россия-1" Исаева рассказала, что Началова была в хорошем настроении. Они обсуждали заявления, которые будут сделаны для прессы в связи с болезнью певицы.
При этом Началова сказала, чтобы Исаева действовала по своему усмотрению и говорила журналистам то, что считает правильным.
"Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право", — сказала Началова перед смертью.
Юлия Началова умерла
Meduza
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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