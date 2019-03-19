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Помощница Началовой рассказала о последних словах певицы

4.3тЧитать материал на украинском

Помощница российской артистки Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, каким был ее последний разговор с певицей перед трагической гибелью.

В эфире телеканала "Россия-1" Исаева рассказала, что Началова была в хорошем настроении. Они обсуждали заявления, которые будут сделаны для прессы в связи с болезнью певицы.

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При этом Началова сказала, чтобы Исаева действовала по своему усмотрению и говорила журналистам то, что считает правильным.

"Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право", — сказала Началова перед смертью.

Юлия Началова умерла

Юлия Началова умерла

Meduza

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
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