Помощник Харламова отреагировал на слухи о коронавирусе у артиста

Российские СМИ распространили информацию о том, что резидент Comedy Club Гарик Харламов заразился коронавирусом. Помощник артиста Дмитрий отреагировал на слухи и сообщил, что шоумен получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом "Пятого канала". Он также рассказал, что у знаменитости была высокая температура.

"Он просто простудился, у него была температура. Никакого COVID-19 у него не было. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно", – заявил представитель Харламова.

У Харламова не подтвердился коронавирус. Скриншот видео

Отметим, ранее Telegram канал "НеМалахов" распространил слухи, что из-за коронавируса у артиста были отменены съемки шоу Comedy Club в поселке Барвиха, что в Подмосковье. Однако информация о болезни не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко вылечилась от коронавируса. Также знаменитость рассказала, что ее появление в публичном месте вызвало легкую панику среди людей.

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