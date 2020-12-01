Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон стало самым популярным в мире: как оно выглядит

София Ковнир Люди 11:40, 1.12.2020

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон возглавила рейтинг, в котором ее помолвочное кольцо признали самым популярным в мире.

Такой вывод сделал Совет по природным алмазам. Эксперты создали опрос из двух тысяч участников исследования, пишет Daily Mail.

Как известно, знаменитое украшение досталось Миддлтон от покойной принцессы Дианы. Принц Уильям подарил ей 14-каратный сапфир в золотой оправе, украшенный 14 натуральными бриллиантами. Так, за это кольцо отдали голоса 20% участников опроса.

Кольцо Кейт Миддлтон
Daily Mail

"Кольцо Кейт Миддлтон самое узнаваемое благодаря ошеломляющему контрасту между ярко-синим сапфиром и белыми бриллиантами", – рассказала член совета по природным алмазам Лиза Левинсон.

Стоит отметить, что украшение попало в королевскую семью более 30 лет назад, когда принц Чарльз собирался сделать Диане предложение.

Кольцо Кейт Миддлтон
www.pinterest.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, звездная визажистка Оливия Тодд раскрыла секрет молодости лица Кейт Миддлтон. Так, по словам эксперта, герцогиня Кембриджская изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и "освежающим" средствам.

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