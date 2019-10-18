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18 октября • обновлено в 16:37
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"Помнишь, какой был жесткий секс": Тодоренко и Топалов удивили новым видео

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко с супругом Владом Топаловым удивили поклонников новым видео.

Супружеская пара "состарилась" на 90 лет и вспомнила про бурную молодость (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В нашей жизни многое происходит! Вот мы снова решили заглянуть на 90 лет вперёд и вот , что вышло", – написала Тодоренко.

Согласно ролику, "пенсионеры" смотрят старые фотографии, вспоминая день свадьбы, как ребенок в первый класс пошел.

Тодоренко показала средство для памяти

Тодоренко показала средство для памяти

Кадр из видео

"А помнишь, как мы всю ночь напролет занимались страстной любовью. Такой был жесткий секс", – спросила Регина. В ответ старый Топалов заявил, что это было буквально вчера.

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В ответ Тодоренко достала упаковку средства для памяти "Неп*здин" – "в семейной жизни незаменим".

Поклонники в комментариях бурно отреагировали на новый ролик от семейной пары. "Классные", "Дед Влад", "Ребята, вы крутые, счастья вам", – написали в сети.

"Помнишь, какой был жесткий секс": Тодоренко и Топалов удивили новым видео
"Помнишь, какой был жесткий секс": Тодоренко и Топалов удивили новым видео
"Помнишь, какой был жесткий секс": Тодоренко и Топалов удивили новым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко и Топалов показали видео с любовными утехами, которым постоянно мешал плач ребенка в соседней комнате.

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Теги
шоу-бизнес Секс видео
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