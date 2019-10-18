"Помнишь, какой был жесткий секс": Тодоренко и Топалов удивили новым видео

Украинская телеведущая Регина Тодоренко с супругом Владом Топаловым удивили поклонников новым видео.
Супружеская пара "состарилась" на 90 лет и вспомнила про бурную молодость (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"В нашей жизни многое происходит! Вот мы снова решили заглянуть на 90 лет вперёд и вот , что вышло", – написала Тодоренко.
Согласно ролику, "пенсионеры" смотрят старые фотографии, вспоминая день свадьбы, как ребенок в первый класс пошел.
Тодоренко показала средство для памяти
Кадр из видео
"А помнишь, как мы всю ночь напролет занимались страстной любовью. Такой был жесткий секс", – спросила Регина. В ответ старый Топалов заявил, что это было буквально вчера.
В ответ Тодоренко достала упаковку средства для памяти "Неп*здин" – "в семейной жизни незаменим".
Поклонники в комментариях бурно отреагировали на новый ролик от семейной пары. "Классные", "Дед Влад", "Ребята, вы крутые, счастья вам", – написали в сети.
#сериал #семейныебудниТТ В нашей жизни многое происходит! Вот мы снова решили заглянуть на 90 лет вперёд и вот , что вышло))) ❤️❤️❤️ А вы часто врете или недоговариваете ? Признавайтесь , правда и только правда) Если вам нравится , отмечайте своих друзей в комментах )
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко и Топалов показали видео с любовными утехами, которым постоянно мешал плач ребенка в соседней комнате.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!