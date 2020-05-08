Помирились? Самойлова и Джиган после скандала уединились на даче
Украинский рэпер Джиган и звезда Instagram Оксана Самойлова, несмотря на заявление о разводе, вместе проводят время на даче.
Доказательством этому стали видео, которые рэпер и модель опубликовали на личных страницах Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Все началось с того, что Самойлова рассказала своим подписчикам о том, что они вместе с детьми отправляются на дачу. По пути Оксана выложила видео, сделанное под музыку в автомобиле. Аналогичным роликом поделился и Джиган.
Позже модель и рэпер начали публиковать видео уже с дачи. На одном из них Самойлова раскачивала на качелях дочек и переговаривалась с мужем, который снимал детей.
Сразу после этого поклонники начали атаковать страницы звезд комментариями. И писать, что они надеются на их воссоединение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.