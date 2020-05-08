Помирились? Самойлова и Джиган после скандала уединились на даче

Украинский рэпер Джиган и звезда Instagram Оксана Самойлова, несмотря на заявление о разводе, вместе проводят время на даче.

Доказательством этому стали видео, которые рэпер и модель опубликовали на личных страницах Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Джиган и Оксана Самойлова Фото: instagram/iamgeegun

Все началось с того, что Самойлова рассказала своим подписчикам о том, что они вместе с детьми отправляются на дачу. По пути Оксана выложила видео, сделанное под музыку в автомобиле. Аналогичным роликом поделился и Джиган.

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Позже модель и рэпер начали публиковать видео уже с дачи. На одном из них Самойлова раскачивала на качелях дочек и переговаривалась с мужем, который снимал детей.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми Фото: instagram/iamgeegun

Сразу после этого поклонники начали атаковать страницы звезд комментариями. И писать, что они надеются на их воссоединение.

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