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7 февраля • обновлено в 08:20
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"Помешательство": Собчак высмеяли после интервью с Идой Галич

2.4т
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Известная российская журналистка и ведущая Ксения Собчак взяла интервью у популярной блогерши Иды Галич, в ходе чего попала в конфуз с "гендерными шаблонами".

Этот момент их разговора высмеяли в сети.

Отмечается, что интервью вышло на канале Собчак в YouTube 4 февраля, и довольно быстро набрало уже почти два миллиона просмотров.

На видео показали, как живет и одевается Ида, как она работает и поддерживает образ в сети, о влиянии общественного мнения на лидеров этого самого общественного мнения, о сексе, буллинге, бедности, вере, гомофобии, про Ольгу Бузову и Настю Ивлееву.

Среди прочего, вспомнили и дружеские посиделки женщин с алкоголем, что Собчак прокомментировала как: "Ты разрываешь гендерные шаблоны".

Это ощутимо высмеяли в сети и заметили, что у ведущей вероятно "помешательство на этом".

"Помешательство": Собчак высмеяли после интервью с Идой Галич

Напомним, ранее Собчак похвасталась большой грудью.

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