Полякову и Ко могут избавить от налогов: у Зеленского объяснили спорный закон по шоу-бизнесу

Из-за пандемии коронавируса некоторые отрасли бизнеса, в частности, культура и шоубиз, пострадали особенно сильно. Если государство не окажет необходимой поддержки, то рискует спровоцировать уничтожение или деградацию национального культурного продукта.

Так в Офисе президента объяснили принятие парламентом в первом чтении законопроекта Зеленского в поддержку шоу-бизнеса, культурной сферы и креативных индустрий, согласно которому НДС на культурные услуги снизят почти в три раза. В комментарии изданию OBOZREVATEL пресс-служба ОП пояснила, почему именно в данное время стоило инициировать этот законопроект и насколько помощь культурной сфере целесообразна в условиях пандемии и экономического кризиса.

"Из-за пандемии вся креативная индустрия: концертная сфера, музыкальная отрасль, кинобизнес, ивент-индустрия, сфера туризма, отрасль культуры в широком смысле сильно пострадали и в Украине, и в мире. Ограничение массовых мероприятий, существенное сокращение туристических потоков обусловили значительные потери для тысяч предприятий, сотен тысяч работников. Если бы государство ничего не делало для поддержки креативной индустрии, мы бы за время коронакризиса потеряли не просто часть национального дохода. Мы бы потеряли значительно больше", – отметили в ОП.

Также у Зеленского добавили, что из-за кризиса Украина могла столкнуться с "уничтожением или деградацией" культурного продукта.

"Любой существенный откат в креативной экономике обусловил бы уничтожение или деградацию очень хрупких вещей, составляющих национальный культурный продукт, соответствующую среду для его создания и инфраструктуру. Воспроизводить все это значительно дольше и дороже, чем своевременно поддержать", – добавили в Офисе президента.

Уточняется, что законопроект о поддержке культуры, шоу-бизнеса и туризма является рациональным шагом со стороны государства.

"Государство избрало рациональный путь – введение культурных грантов, причем эта помощь не подлежит налогообложению и предоставляться на конкурсной основе, и снижение ставки НДС с 20% до 7% для конкретных услуг, а именно: театральных, оперных, балетных, концертных и других спектаклей, производства и показа фильмов и т.д." – указали у Зеленского и добавили:

"Такая государственная позиция и принятые решения подчеркивают особо важную роль области культуры, креативной индустрии и сферы туризма, как одного из локомотивов общественного развития и лица Украины на международной арене".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября в Раде проголосовали в первом чтении за законопроект Зеленского по поддержке культуры и шоу-бизнеса. Он подразумевает снижение НДС на культурные услуги до 7% вместо 20%. Следовательно, с представителей креативных индустрий, в том числе звезд шоу-бизнеса, будут взимать втрое меньше налогов.

До этого украинские звезды во главе с певицей Олей Поляковой вышли на протесты под здание Кабмина и требовали поддержки от власти. Причиной для митинга стала отмена концертов в Украине. Инициативу также поддержала рэперша Alyona Alyona: она записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии. Alyona Alyona также стала участницей акции протеста звезд.