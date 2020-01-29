"Вау, секси": Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа

Популярная украинская певица Ольга Полякова вызвала ажиотаж в сети горячими снимками с отдыха.

Так, на них звезда позировала на пляже в откровенном черном купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

"1 или 2 фото?" – поинтересовалась Полякова у поклонников.

Оля Полякова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова в откровенном купальнике Фото: instagram/polyakovamusic

Отметим, что пользователи пришли в восторг от фигуры певицы и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Ольги Поляковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Оля Полякова в пикантной фотосессии Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова в откровенном купальнике Фото: instagram/polyakovamusic

Соблазнительная Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

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