Полякова в маленьком бикини призвала путешествовать по Украине. Фото

Украинская певица Оля Полякова опубликовала фото в бикини и призвала поклонников принять участие во флешмобе, призванном популяризировать путешествия по Украине.

Об этом звезда написала в Instagram и поделилась собственным опытом путешествий родиной.

На фото Оля позирует на яхте, демонстрируя роскошные формы.

Оля Полякова Instagram Оли Поляковой

"Друзья, в этом году все мы стали участниками челленджа #МандруйУкраїною. Давайте поможем друг другу получить максимум удовольствия от путешествий по нашей стране. Если у вас есть любимые места в Украине, которые вдохновляют - поделитесь ими! Просто поставьте хэштег #МандруйУкраїною, нужную геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте своим друзьям, что именно стоит увидеть, где побывать! Это может быть текст, фото или видео - главное откройте Украину, которую вы любите для всех! Мое любимое место - в окрестностях Одессы, на побережье Черного моря", – поделилась Полякова.

Также певица подробно рассказала, почему по душе ей пришелся именно этот живописный уголок Украины.

"Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии "Одесса бандитская", "Одесса еврейская", "Одесса контрабандистская". Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась с другой стороны", – отметила Оля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини.