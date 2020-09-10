Полякова устроила скандал из-за повторно отмененного концерта

Певица Оля Полякова заявила, что ее концерт в Белой Церкви 12-го сентября, который сначала отменили из-за карантина, а позже подтвердили его проведение, снова запретили проводить.

Об этом написала артистка на своей странице в Instagram. По ее словам, организаторы мероприятия придерживались всех правил безопасности в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения. Однако городская администрация Белой Церкви приняла решение провести концерт после завершения карантина.

"Как будто на этом концерте я заставлю всех друг на друга кашлять и чихать. Отменять, потом позволять, затем снова отменять. Все это выглядит странно, не вызывает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов", – возмутилась Полякова.

Певица также отметила о риске заразиться коронавирусом в общественном транспорте или очередях. По ее словам, посещать концерт – это добровольное решение, в отличие от ежедневных поездок в автобусе.

Полякова заявила, что ее концерт в Белой Церкви вновь отменили. Instagram Оли Поляковой

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