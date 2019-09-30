"Полякова так страстно смотрела": участник "Х-фактор" восхитил сеть исполнением песни известного репера

Роман Зануда из Запорожья восхитил сеть своим исполнением песни репера Басты "Сансара" в эфире шоу "Х-Фактор".
Судьям понравилось выступление парня и он получил четыре "да". Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.
Скриншот из видео
Зануда является госслужащим и никогда профессионально не занимался вокалом. Несмотря на это, ему удалось покорить зрителей и звездное жюри.
"Я бы слушала песни в исполнении этого парня", "Красавец! тембр шикарный, сексуальный", "Очень крутое исполнение! Браво!", "Голос интересный, круто!", "Победитель этого сезона", "Неожиданно! Очень красивый голос", "Молодец! Отлично спел", "Полякова так страстно смотрела", – пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в субботу, 28 сентября, в эфире телеканала СТБ прошел третий выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором музыканты пытались впечатлить звездных судей певческими талантами.
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