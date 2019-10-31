Полякова с дочерью сверкнули роскошными фигурами на курорте

Украинская певица Оля Полякова поделилась милой фотографией с дочерью Машей.
В своем Instagram-сторис звезда опубликовала совместный кадр с отдыха, на котором они позировали в купальниках, сверкнув роскошными фигурами.
"Моя приехала", – подписала Полякова под фотографией, имея в виду Марию, которая, очевидно, присоединилась к звездной маме на курорте.
Оля и Маша Поляковы на курорте
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Для отдыха певица выбрала купальник лимонного оттенка, а ее дочь – белый. Судя по роликам, они отлично проводят время, плавают в бассейне и посещают рестораны.
Маша Полякова на курорте
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Дочь Поляковой возле бассейна
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Маша Полякова в бассейне
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Дочь Поляковой в бассейне
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Оля и Маша Поляковы
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября Маша Полякова поделилась с поклонниками проблемой. Девушка травмировала руку и отправилась в больницу, где ей сделали перевязку.
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