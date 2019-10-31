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31 октября • обновлено в 16:58
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Полякова с дочерью сверкнули роскошными фигурами на курорте

2.4т Читать материал на украинском

Украинская певица Оля Полякова поделилась милой фотографией с дочерью Машей.

В своем Instagram-сторис звезда опубликовала совместный кадр с отдыха, на котором они позировали в купальниках, сверкнув роскошными фигурами.

"Моя приехала", – подписала Полякова под фотографией, имея в виду Марию, которая, очевидно, присоединилась к звездной маме на курорте.

Оля и Маша Поляковы на курорте

Оля и Маша Поляковы на курорте

сторис

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Для отдыха певица выбрала купальник лимонного оттенка, а ее дочь – белый. Судя по роликам, они отлично проводят время, плавают в бассейне и посещают рестораны.

Маша Полякова на курорте

Маша Полякова на курорте

сторис

Дочь Поляковой возле бассейна

Дочь Поляковой возле бассейна

сторис

Маша Полякова в бассейне

Маша Полякова в бассейне

сторис

Дочь Поляковой в бассейне

Дочь Поляковой в бассейне

сторис

Оля и Маша Поляковы

Оля и Маша Поляковы

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября Маша Полякова поделилась с поклонниками проблемой. Девушка травмировала руку и отправилась в больницу, где ей сделали перевязку.

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Персона
Оля Полякова
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Особенно умиляет первая фотография.Толи 2 лесбиянки,толи на панель собрались.
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