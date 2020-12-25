Полякова про выбор подарков детям на Новый год: 'У меня нет на это времени'

Украинская певица Оля Полякова призналась, что имеет собственный подход к подаркам на Новый год для своих детей.

Так, в "Новогодней ночи на канале "Украина" знаменитость заявила, что у нее нет времени на выбор подарков детям на новогодние праздники. Кроме того, артистка призналась, что вовсе не любит это делать.

"Даю деньги, а кто-то там уже покупает. У меня нет на это времени и, если честно, я не очень люблю это все выбирать", – сообщила звезда.

У Поляковой есть свой метод, который помогает заработать детям подарки на Новый год.

"Мне больше нравится такая схема: мои дети что-то хотят, заказывают и что-то делают для того, чтобы это получить: играют на пианино или читают книги. У меня есть отдельные списки – сколько книг должна прочитать каждая и какие именно, чтобы получить желаемый подарок, и тогда я это покупаю", – заявила артистка.

Сама же Полякова призналась, чего хочет на новогодние праздники. Она мечтает полететь на Мальдивы на частном самолете, но по словам артистки, коронавирус разрушил все ее планы.

Стоит отметить, что Полякова воспитывает двоих детей в браке с предпринимателем и продюсером звезды Вадимом: 15-летнюю Марию и 9-летнюю Алису.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее был опубликованы примерные суммы доходов украинских знаменитостей за концерты на Новый год.