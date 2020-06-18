Полякова призналась, при каких условиях готова исполнять песни Лободы

Украинская певица Ольга Полякова готова исполнять песни своей коллеги Светланы Лободы только за двойной гонорар.

Такое необычное заявление она сделала в программе "Экзамен", ведущей которой является Маша Ефросинина.

На провокационный вопрос о том, согласится ли Полякова спеть репертуар Лободы за двойной гонорар, та заявила, что предложит еще одно свое выступление.

Instagram Ольги Поляковой

Однако, подумав, она сказала: "Дело в том, что после карантина я так сдерживалась, что, пожалуй, я бы и запела. А чего нет. Это же не переспать! Это песню спеть".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Квартал 95" высмеял певицу Олю Полякову за то, что она решила на карантине зарабатывать видеоприветствиями.

Также Маша Ефросинина призналась, что ее "кинула" Полякова, в результате чего она потеряла деньги.