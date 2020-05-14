Полякова призналась, что не спит со своим мужем: в чем причина

Анна Михно Люди 09:54, 14.05.2020 Обновлено: 09:55, 14.05.2020

Украинская певица Оля Полякова призналась, что спит со своим мужем, бизнесменом Вадимом Поляковым, в отдельных комнатах.

Такое заявление артистка сделала во время прямого эфира в Instagram с Виталием Козловским.

Оля Полякова с мужем
kanalukraina.tv

Так, по словам знаменитости, она не выносит громкий храп супруга.

"Как можно не спать с мужем? Послушайте, спать и высыпаться – это две разные вещи. Я ненавижу, когда он храпит. Это как гром сотрясается. Мы не спим в одной комнате, и это нормально. А как можно спать с человеком, который как паровоз храпит? Это очень гигиенично и хорошо для сна", – говорит Полякова.

Оля Полякова с мужем
apostrophe.ua

"У всех дворян была женская и мужская спальня, у королей было женское и мужское крыло. Люди ходили красиво друг к другу, радовали друг друга, расходились по комнатам и нормально высыпались. А бухтеть под одно одеяло – это не совсем хорошо", – добавила певица.

Оля Полякова с мужем
segodnya.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова рассказала, как карантин ударит по украинской культуре.

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