Полякова "пригрозила" власти из-за карантина жалобами в многомиллионных аккаунтах

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на экономические проблемы из-за карантина и "пригрозила" власти тем, что лидеры мнений могут "начать жаловаться" своей многомиллионной аудитории.

О ситуации в украинском шоу-бизнесе в связи с пандемией коронавируса артистка рассказала в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 26 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Включение Поляковой в эфир Скриншот трансляции

Полякова рассказала, что она работает как ФЛП. Ведущая спросила у нее, готова ли предпринимательница платить налоги наперед, чтобы поддержать экономику.

"Нам жить не за что!.. У меня уже музыканты пошли работать в Glovo, у меня танцоры пошли работать в доставку, в таксисты... Мы уже полгода не зарабатываем. Те концерты, которые я отработала, я уже отдала", – ответила артистка.

Она добавила, что люди из шоу-бизнеса – это лидеры мнений.

"И нас не поддерживать, на нас не обращать внимания... Вы хотите, чтобы мы со своих прекрасных аккаунтов в 2, 3, 4, 8 миллионов подписчиков начали жаловаться?

Ну, то есть, мы готовы на самом деле поддерживать государство тоже, мы готовы потерпеть, мы готовы на это. Но мы хотим, чтобы с нами хотя бы вели диалог", – возмутилась певица.

По ее словам, в правительстве необходимо создать инициативные группы, так как "Министерство культуры вообще не понимает, чем живет музыкальный бизнес".

Добавим, в ходе программы Полякова назвала помощь ФЛП в 8 тысяч гривен смешной. Она пояснила, что шоу-бизнес очень дорогой и артистам нужно платить зарплаты своим сотрудникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко устроили бурную словесную перепалку в прямом эфире на ТВ из-за карантина в Украине.