Полякова пожаловалась Седоковой на карантин с детьми

Анна Михно Люди 14:43, 10.04.2020

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась певице Анне Седоковой на карантин с детьми.

Так, о том, как проходит ее самоизоляция знаменитость рассказала во время прямого эфира в Instagram. Видео было опубликовано на YouTube-канале Поляковой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Оля Полякова и Анна Седокова

"Мы закрыты в четырех стенах с кучей детей. Да мы вообще должны убухиваться и валяться под столом", – заявила Полякова.

Оля Полякова и Анна Седокова
кадр из видео

Кроме того, артистка поделилась и проблемами с 15-летней дочкой Машей. Певица заявила, что наказала девочку за то, что она сбежала из дома.

"Она закрылась наверху, потому что она вчера сбежала из дома где-то на квадроцикле и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит", – рассказала звезда.

Оля Полякова с дочкой Машей
Instagram @polyakovamusic

В свою очередь Седокова также пожаловалась на поведение 15-летней дочки Алины:

"Я как-то прихожу домой, а она с подружкой за бутылочкой сидит".

Анна Седокова с дочкой Алиной
Instagram @annasedokova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова призналась, что ее мама Светлана, которая сейчас проживает в Москве, боится выходить из дома, чтобы не заразиться коронавирусом.

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