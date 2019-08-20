Полякова потроллила Бузову из-за нового клипа: в сети ажиотаж

Украинская поп-дива Оля Полякова потроллила российскую певицу Ольгу Бузову, которая недавно оказалась в центре скандала с блокадниками.

На своей странице в Instagram звезда уличила коллегу по цеху в плагиате. В частности, она заметила явные признаки сходства между ее клипом "Королева ночи" и новым роликом Бузовой на песню "Лайкер".

Полякова потроллила Бузову

"Приятно быть цитируемым живым классиком", – написала Полякова, показав фото со сравнением.

"Королева ночи" Полякова - "Лайкер" Бузова instagram /polyakovamusic

Мнения поклонников певицы на этот счет разделились. Некоторые заметили, что образ 90-х сейчас весьма распространен, потому никакого плагиата нет. Другая часть пользователей были солидарны с Поляковой.

Бузова vs Полякова - кадры из клипов instagram /polyakovamusic

"Полякова, что мало у кого такие же клипы, одежда и т.д., может только вы в 90-х были", "Ну это вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по максимум, модно же. В таком случае, вы украли образ Алегровой", "Никакого плагиата, этот клип станет в сотни раз популярней вашего", "Без обид, конечно, а Бузова вообще знает, что у нас есть Полякова? Хоть у Поляковой голос мощный, но Бузова явно популярней не только в России", – отреагировала первая часть поклонников.

Полякова уличила Бузову в плагиате instagram /polyakovamusic

"Только ее песню услышала, о вас подумала, очень похоже. Наверно, пришло время теперь не у Запада стиль воровать, а у украинских артистов", "Бузова, как обычно", "И песня в вашем репертуаре", "А я сразу сказала, что песня в стиле Поляковой! Нефиг косить под Королёву ночи", – ответила вторая часть поклонников.

Клип Оли Поляковой на песню "Королева ночи":

Клип Ольги Бузовой на песню "Лайкер"

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова уже обвиняла в плагиате на ее клип "Королева ночи" певицу Светлану Лободу.

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