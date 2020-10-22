Полякова попала в скандал из-за концерта в Киеве

Украинская певица Оля Полякова сообщила, что 23 октября в Киеве состоится ее большой концерт. Однако фанаты негативно отреагировали на новость, отметив, что подобные мероприятия – неприемлемы во время карантина.

О событии артистка рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, разрешение на концерт есть, поэтому он обязательно состоится.

"Концерт пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию", – подчеркнула Полякова.

Полякова сообщила о концерте в Киеве. Instagram Оля Полякова

Однако поклонники артистки не обрадовались такой новости. Пользователи также отметили, что не понимают, почему подобные мероприятися позволят проводить, а обучение в школах и университетах в основном проходит дистанционно.

"Просто обидно, что на обучение мы не ходим, ну за то подобные концерты устраивают", "И после концерта Киев в красную зону!", "Какая может быть дистанция в Палаці спорту? С концерта вернутся тысячи зараженных людей!" – написали в комментариях.

В сети негативно отреагировали на концерт певицы. Instagram Оля Полякова

Поклонники против концерта Поляковой. Instagram Оля Полякова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова уже попадала в скандал из-за своего концерта в Харькове. После мероприятия в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.