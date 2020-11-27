Полякова: полный локдаун в украинском шоу-бизнесе уже давно – концертов нет и не предвидится

Певица Ольга Полякова заявила, что украинский шоу-бизнес страдает от карантинных ограничений. Так, по словам артистки, полный локдаун в стране "уничтожит артистов".

Об этом знаменитость сообщила в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Полякова также отметила, что поняла для себя: судьба артистов во время пандемии коронавируса никого не волнует (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для музыкального бизнеса страшны и карантин, и локдаун. И я даже не знаю, что страшнее. Карантин уже у нас давно, мы уже к нему просто привыкли. А полный локдаун в нашем бизнесе тоже уже давно: концертов у нас нет и не предвидится. За это время я просто поняла, что мы никому не нужны. И спасение страны ... "Спасение утопающих дело рук самих утопающих". Поэтому я, честно говоря, уже устала "шашкой махать". Полгода назад я говорила в вашей студии, что музыкальный бизнес очень сильно уязвим, что это не только звезды, а тысячи музыкантов, артистов. Этой сфере нужен особый подход. Но нас никто не слышит, о нас никто не думает. И то, что у нас совсем нет работы и не будет в ближайший год – это никого не волнует", – заявила Полякова.

Несмотря на это, певица уверена, что украинцы устойчиво выдержат все проблемы.

"Конечно, трудно всем, но у украинцев есть серьезный, мощный иммунитет против любых потрясений. Мы предприимчивые, сильные, ловкие – и мы выживем", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, во время эфира Оля Полякова также пожаловалась на экономические проблемы из-за карантина и "пригрозила" власти тем, что лидеры мнений могут "начать жаловаться" своей многомиллионной аудитории.