Полякова – об "угнетении" артистов: нет законов, которые запрещают гастроли и общение с артистами из "враждующей" страны

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Полякова – об 'угнетении' артистов: нет законов, которые запрещают гастроли и общение с артистами из 'враждующей' страны

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на то, что в современном мире часто угнетают популярных артистов.

По ее словам, профессиональная деятельность звезд должна быть обусловлена законодательством. Об это она заявила в ток-шоу "Ми всі українці" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не должны, не нарушая законов, быть осужденными! У нас нет закона, по которому артистам нельзя где-то гастролировать. У нас нет законов о том, что артистам нельзя общаться с артистами другой "враждующей" страны. Мы не нарушаем законы, потому что государство не отрегулировало профессиональную деятельность и не сказало нам что можно, а что нельзя. Мы должны работать все время оглядываясь, а наша работа должна быть обусловлена законами, а не мнением ботов из интернета", – сообщила исполнительница.

Оля Полякова пожаловалась на то, что в современном мире часто угнетают популярных артистов

Также певица считает, что артисты не обязаны оправдываться за те действия, которые они не нарушают.

"У нас слишком все политизировано. Мы, если честно, все немного сошли с ума, потому часто артистов обвиняют в том, что они считают себя "богами мира". Но выбор той или иной позиции это, прежде всего, выбор человека. Все зависит от людей. Люди разные, точно так же и артисты. У всех разное восприятие этой жизни. Если артисты не нарушают закон, то они имеют право говорить. Я могу громко выражать свою позицию. У меня для этого есть смелость и потребность озвучить ее. А у других нет этой потребности, но мы же не будем осуждать их", – добавила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова, выступившая на одной сцене с Филиппом Киркоровым в Дубае, заявила, что никакой "зрады" в этом не видит.

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