Полякова – об 'угнетении' артистов: нет законов, которые запрещают гастроли и общение с артистами из 'враждующей' страны

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на то, что в современном мире часто угнетают популярных артистов.

По ее словам, профессиональная деятельность звезд должна быть обусловлена законодательством. Об это она заявила в ток-шоу "Ми всі українці" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не должны, не нарушая законов, быть осужденными! У нас нет закона, по которому артистам нельзя где-то гастролировать. У нас нет законов о том, что артистам нельзя общаться с артистами другой "враждующей" страны. Мы не нарушаем законы, потому что государство не отрегулировало профессиональную деятельность и не сказало нам что можно, а что нельзя. Мы должны работать все время оглядываясь, а наша работа должна быть обусловлена законами, а не мнением ботов из интернета", – сообщила исполнительница.

Также певица считает, что артисты не обязаны оправдываться за те действия, которые они не нарушают.

"У нас слишком все политизировано. Мы, если честно, все немного сошли с ума, потому часто артистов обвиняют в том, что они считают себя "богами мира". Но выбор той или иной позиции это, прежде всего, выбор человека. Все зависит от людей. Люди разные, точно так же и артисты. У всех разное восприятие этой жизни. Если артисты не нарушают закон, то они имеют право говорить. Я могу громко выражать свою позицию. У меня для этого есть смелость и потребность озвучить ее. А у других нет этой потребности, но мы же не будем осуждать их", – добавила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова, выступившая на одной сцене с Филиппом Киркоровым в Дубае, заявила, что никакой "зрады" в этом не видит.