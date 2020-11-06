Украинская певица Оля Полякова, выступившая на одной сцене с Филиппом Киркоровым в Дубае, заявила, что никакой "зрады" в этом не видит.

Так, по словам артистки, она не считает своего друга и коллегу по цеху врагом Украины, а о совместном концерте с ним договорилась еще в январе 2020 года. Полякова также отметила, что все негативные высказывания о ее выступлении с Киркоровым, по ее мнению, "раздутые" теми людьми, которым подобный "хайп" на новостях "может быть очень нужен". Об этом певица сообщила на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хэйт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. Не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. В январе я гастролировала в США и Канаде. Мы встретились с Филиппом в Майями, где он, кстати, и предложил мне выступить с ним вместе в Эмиратах. Весной, во время локдауна, мы с Филиппом вышли в прямой эфир моего онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже – ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут что-то пошло не так?! Может так кому-то очень нужно?" – заявила Полякова.

Она также добавила, что давно отказалась от выступлений в России, поэтому не считает себя "предательницей народа". Кроме того, с самим Киркоровым "ничего не обсуждает" и в политику не лезет.

"Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась? А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя! В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы... Да, я хочу чтобы нам вернули наши земли, вывели военных, вернули границы. Я приняла для себя решение, что хочу работать в Украине, что не буду выступать на территории России. Но это мои личные решения. И я не буду это обсуждать ни с Киркоровым, ни с вами. Я буду сама решать это", – поделилась певица.

Полякова отметила, что фестиваль, на котором она спела с Киркоровым, "никакого отношения ни к каким государственным российским праздникам единства и тому подобное" не имеет. А хейт в свою сторону связала с тем, что она "стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес".

"Что же получается? Народный артист Украины Филипп Киркоров вдруг резко стал врагом и поэтому выступать с ним на одной сцене в ОАЭ для туристов украинской артистке нельзя иначе – проклянут? А что же можно? Выступать в Белой Церкви – нельзя. Выступать в Харькове –нельзя. Выступать в Киеве во Дворце спорта – нельзя. В Дубай – тоже нельзя! Вам не кажется, что как-то все это происходит одновременно и что должна быть какая-то взаимосвязь между этими "нельзя"? Может быть она в том, что украинская артистка Оля Полякова стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес? Что ничего не сделано, чтобы защитить нашу деятельность и наших коллег... Но я об этом говорю и буду говорить! Все, что вы там нарешали – это ни о чем. Для замыливания глаз. Просто топ артисты этого не говорят, они выдержат, а все, кто поменьше – их никто не услышит. И, конечно, надо такую артистку немного попустить и поставить на привычное место украинского артиста – на место клоуна, который нужен только на выборах, чтобы поагитировать за кандидатов. И лучший способ это сделать – это развести срач на любимую зрадофильскую тему. Но это не тот случай и так уже не будет. И, кстати, это я еще не громко говорю", – подытожила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на скандал вокруг совместного выступления Оли Поляковой и Филиппа Киркорова в Дубае. Так, звезды давали концерт в День народного единства РФ.