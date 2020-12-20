Полякова о выборе Мишиной на 'Холостячке': ничему тебя жизнь не учит

Украинская певица Оля Полякова раскритиковала выбор Ксении Мишиной на шоу "Холостячка".

Знаменитость в Instagram-stories высказала свое мнение по поводу финала реалити. Так, артистка рассказала, что не согласна с выбором "Холостячки" на шоу и сообщила, что ничему ее жизнь не учит.

"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать: Ну ты, Мишина, и… Нельзя так конечно про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана проехала. Видать нравятся тебе американские горки. Ну что, катайся", – сообщила в фотоблоге певица.

К слову, не согласны с выбором Мишиной на шоу "Холостячка" в пользу Александра Эллерта и пользователи сети. Они оставили в соцсетях множество негативных комментариев, в частности на странице в Instagram избранника актрисы.

В свою же очередь Мишина ответила всем хейтерам своего избранника и сообщила, что ей было больно читать большое количество оскорбительных сообщений. Звезда объяснила, что она поступила так, как велело ей сердце.

Стоит отметить, что в последнем выпуске проекта "Холостячка" Мишина выбрала Александра Эллерта, 34-летнего ведущего и юмориста. А вот с участником Алексеем Тригубенко, который также боролся за сердце актрисы в финале, пришлось попрощаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили вырезанную сцену личной беседы Ксении Мишиной с дочерью Александра Эллерта на шоу "Холостячка".