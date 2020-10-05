Полякова о последствиях концерта в Харькове: шумиха связана с предвыборным ср*чем

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое выступление в Харькове 3 октября, где собралось несколько тысяч человек. Она заявила, что шумиха возникла из-за "предвыборного ср*ча" и посоветовала "сначала закрыть метро, а потом запрещать концерты".

Вероятно, по ее мнению, общественным транспортом ежедневно пользуется огромное количество людей, и коронавирусом там заразиться значительно проще, чем на подобных мероприятиях. Об этом Полякова высказалась на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всех, кто волнуется, что на меня завели уголовное дело по харьковского концерта ко Дню учителя, я хочу успокоить. Смотрите, я дома, в халате, мне ничего не угрожает. Конечно, хочу сказать, что сегодня весь шум о мероприятий и концертов связан непосредственно с предвыборным ср*чем", – высказалась Полякова.

Полякова выступила с концертом в Харькове. Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

Также она добавила, что прежде, чем обсуждать, нарушила она карантинные ограничения или нет, стоит "закрыть метро", а пока этого не произошло, артистка посоветовала всем самостоятельно следить за своим здоровьем.

"Все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, ​​которое ежедневно посещает столько людей, что мне столько и за год не собрать. Поэтому, дорогие мои, берегите себе, не целуйтесь, носите маски", – отметила звезда.

Напомним, после концерта Поляковой в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований. Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL: