Полякова о дискриминации звезд: мой концерт отменили, а в Киеве выступал российский певец

Певица Оля Полякова заявила о дискриминации украинских артистов во время карантинных ограничений в стране.

Звезда записала видеообращение к коллегам на своей странице в Instagram, возмутившись, что ее концерт в Белой Церкви, который должен был состояться 1 сентября, отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец без соблюдения правил безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).

"Почему мой концерт, украинской артистки, отменяется, а в то время в Киеве проходит концерт российского певца? Это хаос, это уничтожение нашего бизнеса. Это идет к тому, что мы не только останемся без работы, но и превратимся в клоунов, готовых петь под фонограмму за мешок картошки, без клипов, без шоу, на которые теперь равняются наши соседи (зарубежные страны. – Ред.)", – заявила Полякова.

Артистка также недовольна тем, что в Украине открывают метро, кинотеатры, а музыкальная индустрия все еще ждет, чтобы начать работать. Все лето организаторы мероприятий, музыканты надеялись, что осенью ситуация улучшится, и они смогут снова дарить радость своим зрителям. Но карантин продлили до 1 ноября, запретив проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.

Поэтому Полякова призвала всех причастных к музыкальной индустрии прийти 3 сентября до стен Кабинета министров, чтобы подписать обращение к президенту и премьер-министру. Артисты будут требовать упорядочить вопрос организации концертов, чтобы не нарушать права исполнителей и организаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова резко высказалась о протестах в Беларуси. Артистка добавила, что никакая власть не может стоить человеческих жизней.