Полякова и Степанов устроили скандал в прямом эфире из-за концерта в Харькове. Видео

Украинская певица Оля Полякова, которая 3 октября выступила с концертом ко Дню учителя в Харькове, устроила скандал с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Она указала, что информация о росте заболеваемости коронавирусом в регионе после ее мероприятия, которую ранее озвучивал министр, является ложью.

Певица потребовала от Степанова признать, что он, комментируя публично ее концерт, ошибся, и количество зараженных COVID-19 в Харьковской области с того момента уменьшилось. Об этом шла речь в прямом эфире канала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы серьезно считаете, что увеличение заболеваемости произошло из-за моего концерта? Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, ​​где не надевают маски. Начала распространяться информация о том, что концерт Поляковой в Харькове вызвал вспышку COVID-19. Так вот, вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали. Если вы, господин министр ошиблись, – скажите это сейчас. Я вас пойму, так бывает. У вас ведь сложная, нервная работа. Но мириться с предвыборными манипуляциями, в которых меня и мое имя используют, я не буду", – высказалась Полякова.

Артистка подчеркнула, что использование имени в негативном ключе наносит ей репутационные потери. По словам Поляковой, мероприятие, которое состоялось в Харькове – не ее концерт, а праздник, который организовала мэрия города. Она также указала, что информация о том, что на нее заведено уголовное дело – фейк.

Степанов, в свою очередь, ответил Поляковой, что его претензии были адресованы не лично ей, а организаторам концерта и властям Харькова.

"Имя артиста неважно. Любой концерт с большим количеством людей влияет на рост заболеваемости. И это аксиома, это даже не теорема, которую надо доказать. Я не понимаю о чем мы с вами спорим, и что вы хотите доказать? Ухудшил ли ситуацию концерт, в котором вы принимали участие, – ухудшил", – ответил министр.

Напомним, после концерта Поляковой 3 октября в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оля Полякова прокомментировала шумиху, которая возникла из-за ее концерта в Харькове. Она заявила, что столь яростные обсуждения разгорелись из-за "предвыборного ср*ча в стране".