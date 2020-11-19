Полякова и Ляшко устроили скандал на ТВ: певица назвала действия властей "бездумными" и потребовала компесацию

Известная певица Оля Полякова и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко устроили бурную словесную перепалку в прямом эфире на ТВ из-за карантинных ограничений в Украине.

Так, по мнению Поляковой, ужесточение карантина в стране ставит под вопрос существование некоторых видов деятельности, в том числе и музыкальной индустрии. Об этом шла речь в ток-шоу на канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Певица отметила, что представители власти должны провести серьезный диалог с инициативной группой, представляющей интерес украинского шоу-бизнеса.

Полякова и Ляшко устроили перепалку на ТВ. Скриншот трансляции

"То, как вы там кулуарно принимаете решения, и считаете это достижениями – это смешно... Что вы можете предложить нам – артистам, музыкантам, авторам – чтобы мы вновь запаслись терпением и закрыли глаза на бездумную политику по отношению к себе? Скажите: давайте встретимся, обсудим все инициативной группой. Мы уже встречались в сентябре – и ничего. Только хейт, обвинения, скандалы и так далее. Если локдаун – то давайте компенсации, или хотя бы понимание, как мы выйдем из кризиса и компенсируем потери", – заявила Полякова.

В ответ Ляшко напомнил, что встречался с певицей в Министерстве культуры и обсуждал возможные проблемы в связи с карантином. При этом, по его словам, артистам тогда пошли навстречу.

Ляшко дал ответ Поляковой по ужесточению карантина в стране. Скриншот трансляции

"Мы пошли навстречу вам… Мы приняли решение о 50% заполненности зала, о том, что вы лично, выступая на сцене, будете просить всех зрителей надевать маску, придерживаться дистанции… После этого через две недели был концерт в Харькове и началась эта ситуация…" – подчеркнул главный санврач.

В свою очередь, Полякова отметила, что не контролировала ситуацию с концертом в Харькове.

"Это был не мой концерт... Это манипуляция и выдергивание. Вечно у вас у политиков это одно и то же... За что артисты должны жить?" – возмутилась она.

Полякова обсудила ужесточение карантина с Ляшко. Скриншот трансляции

"Экономика – это министр финансов. Культура – это Министерство культуры. Я – за здоровье отвечаю. Концерты – это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций – для этого, извините, есть профильные министерства", – подытожил Ляшко.

Напомним, Полякова попала в скандал из-за своего концерта в Харькове, который состоялся в октябре 2020. После мероприятия в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова устроила скандал на телевидении с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Инцидент произошел из-за концерта артистки в Харькове, после которого якобы выросла заболеваемость коронавирусом в регионе. Певица потребовала от Степанова признать, что он ошибся, и количество зараженных COVID-19 в Харьковской области с того момента уменьшилось.