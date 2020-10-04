Полякова выступила в Харькове в разгар пандемии: полиция отреагировала

Популярная певица Ольга Полякова 3 октября дала большой концерт по случаю Дня учителя в Новобаварском районе Харькова. Он собрал тысячи зрителей, на котором люди не придерживались социальной дистанции.

Массовое мероприятие провели несмотря на то, что последнее время регион находится в лидерах по количеству новых случаев коронавируса. Фото с концерта, которое перекликалось с предвыборной кампанией мэра Геннадия Кернеса, опубликовали в Facebook-сообществе "Новобаварский район, г. Харьков" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как известно, 30 сентября на Харьковщине зафиксировали самое большое с начала пандемии количество зараженных COVID-19 за сутки – 546 человек, из-за чего областной центр оказался в "оранжевой" зоне карантина. Однако это не помешало Оле Поляковой выступить с грандиозным концертом.

Полякова выступила с концертом в Харькове Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

Мероприятие для харьковчан было бесплатным, оно состоялось на стадионе Детской юношеской спортивной школы №5 в разгар предвыборной кампании при поддержке мэра Харькова Геннадия Кернеса.

На опубликованных в сети фото и видео видно, что стадион был переполнен. Зрители не придерживались социальной дистанции и даже маски надевали единицы: несмотря на то, что на входе их раздавали людям тоже бесплатно, а сама Полякова призвала придерживаться карантинных ограничений со сцены.

Мероприятие в разгар пандемии собрало примерно 2000 зрителей Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

Местные СМИ подчеркивают, что на концерт поп-певицы пришли семьями, среди слушателей было множество детей. В общем мероприятие длилось 1,5 часа.

На концерт Поляковой харьковчане пришли семьями Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

При этом в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой, на котором она выступила от имени "команды Кернеса".

Посетителям концерта раздавали маски, однако не все люди их надевали Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, несмотря на карантин, на стадионе по Профсоюзном бульваре состоялся концерт, который посетили примерно 2000 человек.

"Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украина", – говорится в сообщении.

Полякова на концерте в эпицентре COVID-19 – Харькове Facebook "Новобаварский район, г. Харьков"

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